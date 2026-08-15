Baby Asteroid 今日價格

Baby Asteroid (BABYASTEROID) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.78%。目前 BABYASTEROID 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BABYASTEROID。

Baby Asteroid 目前市值在 $ 935,334 排名第 #-，流通供應量為 420.00T BABYASTEROID。過去 24 小時內，BABYASTEROID 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BABYASTEROID 在過去一小時內波動了 -1.40%，過去7 天內波動了 -13.95%。過去一天，總交易量達到 --。

Baby Asteroid（BABYASTEROID）市場資訊

市值 $ 935.33K$ 935.33K $ 935.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 935.33K$ 935.33K $ 935.33K 流通量 420.00T 420.00T 420.00T 總供應量 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Baby Asteroid 的目前市值為 $ 935.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BABYASTEROID 的流通量為 420.00T，總供應量是 420000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 935.33K。