B420 今日價格

B420 (B420) 今日實時價格為 $ 925.11，過去 24 小時內變化了 7.56%。目前 B420 兌 USD 的匯率為 $ 925.11 每 B420。

B420 目前市值在 $ 63,832 排名第 #-，流通供應量為 69.00 B420。過去 24 小時內，B420 的交易價格在 $ 823.37（低點）和 $ 1,061.33（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2,925.81，而歷史最低價為 $ 758.77。

短期表現方面，B420 在過去一小時內波動了 -3.15%，過去7 天內波動了 -44.78%。過去一天，總交易量達到 $ 4.19K。

B420（B420）市場資訊

市值 $ 63.83K$ 63.83K $ 63.83K 成交量（24H） $ 4.19K$ 4.19K $ 4.19K 完全稀釋市值 $ 63.83K$ 63.83K $ 63.83K 流通量 69.00 69.00 69.00 總供應量 69.0 69.0 69.0

B420 的目前市值為 $ 63.83K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.19K。B420 的流通量為 69.00，總供應量是 69.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 63.83K。