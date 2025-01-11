B2SHARE 圖標

B2SHARE 價格 (B2SHARE)

USD

B2SHARE (B2SHARE) 實時價格圖表

$0.909907
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-3.00%(1D)

今天 B2SHARE (B2SHARE) 的價格

今天 B2SHARE (B2SHARE) 的實時價格爲 0.909907 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。B2SHARE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
B2SHARE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.29 USD
- B2SHARE 當天價格變化爲 -3.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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B2SHARE (B2SHARE) 價格表現 USD

今天內，B2SHARE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0287621954451212
在過去30天內，B2SHARE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1818415472
在過去60天內，B2SHARE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5143046408
在過去90天內，B2SHARE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2064326841911644

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0287621954451212-3.06%
30天$ -0.1818415472-19.98%
60天$ -0.5143046408-56.52%
90天$ -0.2064326841911644-18.49%

B2SHARE (B2SHARE) 價格分析

B2SHARE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.907978
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$ 0.949743
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$ 234.33
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-0.10%

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-22.63%

B2SHARE (B2SHARE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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0.00
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什麼是B2SHARE (B2SHARE)

Welcome to Bomb.Money B2SHARE is one of the tokens of protocol BOMB Money. It has two tokens BOMB that is Peg-token and is pegged to BTC algorithmically; Second token is B2SHARE that is reward token, which people can earn in BOMB farms. $BOMB is an algocoin which is designed to follow the price of BTC. The $BOMB algorithmic token serves as the backbone of a rapidly growing ecosystem aimed towards bringing liquidity and new use cases to the BSC network. - BOMB Money Team

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B2SHARE (B2SHARE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 B2SHARE (B2SHARE) 的其他問題

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B2SHARE 兌換爲當地貨幣

1 B2SHARE 兌換 AUD
A$1.47404934
1 B2SHARE 兌換 GBP
0.73702467
1 B2SHARE 兌換 EUR
0.88260979
1 B2SHARE 兌換 USD
$0.909907
1 B2SHARE 兌換 MYR
RM4.08548243
1 B2SHARE 兌換 TRY
32.22890594
1 B2SHARE 兌換 JPY
¥143.46503669
1 B2SHARE 兌換 RUB
92.47384841
1 B2SHARE 兌換 INR
78.42488433
1 B2SHARE 兌換 IDR
Rp14,916.50581008
1 B2SHARE 兌換 PHP
53.684513
1 B2SHARE 兌換 EGP
￡E.45.97760071
1 B2SHARE 兌換 BRL
R$5.56863084
1 B2SHARE 兌換 CAD
C$1.31026608
1 B2SHARE 兌換 BDT
110.99045586
1 B2SHARE 兌換 NGN
1,410.70161466
1 B2SHARE 兌換 UAH
38.47086796
1 B2SHARE 兌換 VES
Bs48.225071
1 B2SHARE 兌換 PKR
Rs253.38180229
1 B2SHARE 兌換 KZT
480.1579239
1 B2SHARE 兌換 THB
฿31.55557476
1 B2SHARE 兌換 TWD
NT$30.12702077
1 B2SHARE 兌換 CHF
Fr0.82801537
1 B2SHARE 兌換 HKD
HK$7.07907646
1 B2SHARE 兌換 MAD
.د.م9.13546628