B2SHARE 價格 (B2SHARE)
今天 B2SHARE (B2SHARE) 的實時價格爲 0.909907 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。B2SHARE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
B2SHARE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.29 USD
- B2SHARE 當天價格變化爲 -3.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，B2SHARE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0287621954451212。
在過去30天內，B2SHARE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1818415472。
在過去60天內，B2SHARE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5143046408。
在過去90天內，B2SHARE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2064326841911644。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0287621954451212
|-3.06%
|30天
|$ -0.1818415472
|-19.98%
|60天
|$ -0.5143046408
|-56.52%
|90天
|$ -0.2064326841911644
|-18.49%
B2SHARE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.10%
-3.06%
-22.63%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Welcome to Bomb.Money B2SHARE is one of the tokens of protocol BOMB Money. It has two tokens BOMB that is Peg-token and is pegged to BTC algorithmically; Second token is B2SHARE that is reward token, which people can earn in BOMB farms. $BOMB is an algocoin which is designed to follow the price of BTC. The $BOMB algorithmic token serves as the backbone of a rapidly growing ecosystem aimed towards bringing liquidity and new use cases to the BSC network. - BOMB Money Team
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|1 B2SHARE 兌換 AUD
A$1.47404934
|1 B2SHARE 兌換 GBP
￡0.73702467
|1 B2SHARE 兌換 EUR
€0.88260979
|1 B2SHARE 兌換 USD
$0.909907
|1 B2SHARE 兌換 MYR
RM4.08548243
|1 B2SHARE 兌換 TRY
₺32.22890594
|1 B2SHARE 兌換 JPY
¥143.46503669
|1 B2SHARE 兌換 RUB
₽92.47384841
|1 B2SHARE 兌換 INR
₹78.42488433
|1 B2SHARE 兌換 IDR
Rp14,916.50581008
|1 B2SHARE 兌換 PHP
₱53.684513
|1 B2SHARE 兌換 EGP
￡E.45.97760071
|1 B2SHARE 兌換 BRL
R$5.56863084
|1 B2SHARE 兌換 CAD
C$1.31026608
|1 B2SHARE 兌換 BDT
৳110.99045586
|1 B2SHARE 兌換 NGN
₦1,410.70161466
|1 B2SHARE 兌換 UAH
₴38.47086796
|1 B2SHARE 兌換 VES
Bs48.225071
|1 B2SHARE 兌換 PKR
Rs253.38180229
|1 B2SHARE 兌換 KZT
₸480.1579239
|1 B2SHARE 兌換 THB
฿31.55557476
|1 B2SHARE 兌換 TWD
NT$30.12702077
|1 B2SHARE 兌換 CHF
Fr0.82801537
|1 B2SHARE 兌換 HKD
HK$7.07907646
|1 B2SHARE 兌換 MAD
.د.م9.13546628