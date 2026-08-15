Azuma Coin 今日價格

Azuma Coin (AZUM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AZUM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AZUM。

Azuma Coin 目前市值在 $ 155,809 排名第 #-，流通供應量為 138.85M AZUM。過去 24 小時內，AZUM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.086043，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AZUM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.05%。過去一天，總交易量達到 $ 3.65。

Azuma Coin（AZUM）市場資訊

市值 $ 155.81K$ 155.81K $ 155.81K 成交量（24H） $ 3.65$ 3.65 $ 3.65 完全稀釋市值 $ 156.44K$ 156.44K $ 156.44K 流通量 138.85M 138.85M 138.85M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Azuma Coin 的目前市值為 $ 155.81K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.65。AZUM 的流通量為 138.85M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 156.44K。