aZen 價格 (AZEN)
aZen (AZEN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AZEN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AZEN。
aZen 目前市值在 $ 1,202,390 排名第 #-，流通供應量為 2.43B AZEN。過去 24 小時內，AZEN 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00324177，而歷史最低價為 $ 0。
短期表現方面，AZEN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 39.26。
aZen 的目前市值為 $ 1.20M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 39.26。AZEN 的流通量為 2.43B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.94M。
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今天內，aZen 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，aZen 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去60天內，aZen 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去90天內，aZen 兌換 USD 的價格漲跌幅為 --。
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在 2040 年，aZen 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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今日aZen（AZEN）的價格是多少？
即時價格為NT$，反映過去24小時內的價格變動幅度為--%。此數字每幾秒重新計算一次，以反映全球市場的即時交易情況。
AZEN有多少枚代幣在流通？
AZEN的流通供應量為2432999100.0，代表目前由公眾持有的數量。流通供應量會影響價格發現與市值，特別是對於新興資產而言。
目前有多少持有者持有aZen？
在支援的網絡中，AZEN的獨特持有者估計有--個。持有者數量增加通常意味著該資產的採用率上升，以及長期投資興趣的增強。
今日aZen的市值是多少？
市值達到NT$37749262.24649996640000，使aZen在全球排名第2687位。市值有助投資人了解該資產相對其他資產的規模與成熟度。
今日AZEN的交易活躍度如何？
過去24小時內，該代幣的交易量達NT$--。較高的交易量通常與更強的流動性及更多交易參與者相關。
近期aZen價格走勢的驅動因素是什麼？
過去24小時內--%的價格變動受市場情緒、投資者行為、Arbitrum Ecosystem,DePIN整體表現，以及--生態系統的最新動態所影響。熱門新聞或交易興趣的上升也可能有所貢獻。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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