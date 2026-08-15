aZen 今日價格

aZen (AZEN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AZEN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AZEN。

aZen 目前市值在 $ 1,202,390 排名第 #-，流通供應量為 2.43B AZEN。過去 24 小時內，AZEN 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00324177，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AZEN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 39.26。

aZen（AZEN）市場資訊

市值 $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 成交量（24H） $ 39.26$ 39.26 $ 39.26 完全稀釋市值 $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M 流通量 2.43B 2.43B 2.43B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

aZen 的目前市值為 $ 1.20M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 39.26。AZEN 的流通量為 2.43B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.94M。