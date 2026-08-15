Ayy Lmao 今日價格

Ayy Lmao (AYYLIEN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.17%。目前 AYYLIEN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AYYLIEN。

Ayy Lmao 目前市值在 $ 55,836 排名第 #-，流通供應量為 420.69B AYYLIEN。過去 24 小時內，AYYLIEN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AYYLIEN 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -5.06%。過去一天，總交易量達到 --。

Ayy Lmao（AYYLIEN）市場資訊

市值 $ 55.84K$ 55.84K $ 55.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 55.84K$ 55.84K $ 55.84K 流通量 420.69B 420.69B 420.69B 總供應量 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Ayy Lmao 的目前市值為 $ 55.84K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AYYLIEN 的流通量為 420.69B，總供應量是 420690000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 55.84K。