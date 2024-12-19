AxonDAO Governance Token 價格 (AXGT)
今天 AxonDAO Governance Token (AXGT) 的實時價格爲 0.363926 USD。目前其市值爲 $ 70.31M USD。AXGT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AxonDAO Governance Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 741.50K USD
- AxonDAO Governance Token 當天價格變化爲 +8.11%
- 其循環供應量爲 193.51M USD
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今天內，AxonDAO Governance Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02729899。
在過去30天內，AxonDAO Governance Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0530918176。
在過去60天內，AxonDAO Governance Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3799419465。
在過去90天內，AxonDAO Governance Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.10994687488773206。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02729899
|+8.11%
|30天
|$ -0.0530918176
|-14.58%
|60天
|$ +0.3799419465
|+104.40%
|90天
|$ +0.10994687488773206
|+43.29%
AxonDAO Governance Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.88%
+8.11%
+1.84%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms
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|1 AXGT 兌換 AUD
A$0.5822816
|1 AXGT 兌換 GBP
￡0.28750154
|1 AXGT 兌換 EUR
€0.34936896
|1 AXGT 兌換 USD
$0.363926
|1 AXGT 兌換 MYR
RM1.637667
|1 AXGT 兌換 TRY
₺12.76288482
|1 AXGT 兌換 JPY
¥57.11090718
|1 AXGT 兌換 RUB
₽37.71001212
|1 AXGT 兌換 INR
₹30.96646334
|1 AXGT 兌換 IDR
Rp5,965.99904544
|1 AXGT 兌換 PHP
₱21.48619104
|1 AXGT 兌換 EGP
￡E.18.52747266
|1 AXGT 兌換 BRL
R$2.29637306
|1 AXGT 兌換 CAD
C$0.52041418
|1 AXGT 兌換 BDT
৳43.489157
|1 AXGT 兌換 NGN
₦565.9777152
|1 AXGT 兌換 UAH
₴15.27397422
|1 AXGT 兌換 VES
Bs18.1963
|1 AXGT 兌換 PKR
Rs101.25877024
|1 AXGT 兌換 KZT
₸190.23503798
|1 AXGT 兌換 THB
฿12.56272552
|1 AXGT 兌換 TWD
NT$11.87126612
|1 AXGT 兌換 CHF
Fr0.32389414
|1 AXGT 兌換 HKD
HK$2.82770502
|1 AXGT 兌換 MAD
.د.م3.63198148