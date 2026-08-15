AXOL 今日價格

AXOL (AXOL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.18%。目前 AXOL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AXOL。

AXOL 目前市值在 $ 381,405 排名第 #-，流通供應量為 1.00B AXOL。過去 24 小時內，AXOL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.079047，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AXOL 在過去一小時內波動了 +0.90%，過去7 天內波動了 -23.52%。過去一天，總交易量達到 $ 59.65。

AXOL（AXOL）市場資訊

市值 $ 381.41K$ 381.41K $ 381.41K 成交量（24H） $ 59.65$ 59.65 $ 59.65 完全稀釋市值 $ 381.41K$ 381.41K $ 381.41K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AXOL 的目前市值為 $ 381.41K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 59.65。AXOL 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 381.41K。