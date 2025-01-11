axlWBTC 圖標

axlWBTC 價格 (AXLWBTC)

USD

axlWBTC (AXLWBTC) 實時價格圖表

$94,097
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+0.90%(1D)

今天 axlWBTC (AXLWBTC) 的價格

今天 axlWBTC (AXLWBTC) 的實時價格爲 94,097 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AXLWBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
axlWBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.50K USD
- axlWBTC 當天價格變化爲 +0.91%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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axlWBTC (AXLWBTC) 價格表現 USD

今天內，axlWBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +847.36
在過去30天內，axlWBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5,864.3791019000
在過去60天內，axlWBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6,625.8873035000
在過去90天內，axlWBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +31,061.837027492

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +847.36+0.91%
30天$ -5,864.3791019000-6.23%
60天$ +6,625.8873035000+7.04%
90天$ +31,061.837027492+49.28%

axlWBTC (AXLWBTC) 價格分析

axlWBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 93,173
$ 93,173$ 93,173

$ 95,287
$ 95,287$ 95,287

$ 107,343
$ 107,343$ 107,343

-0.01%

+0.91%

-3.78%

axlWBTC (AXLWBTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.50K
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0.00
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什麼是axlWBTC (AXLWBTC)

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axlWBTC (AXLWBTC) 資源

官網

大家還在問：關於 axlWBTC (AXLWBTC) 的其他問題

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AXLWBTC 兌換爲當地貨幣

1 AXLWBTC 兌換 AUD
A$152,437.14
1 AXLWBTC 兌換 GBP
76,218.57
1 AXLWBTC 兌換 EUR
91,274.09
1 AXLWBTC 兌換 USD
$94,097
1 AXLWBTC 兌換 MYR
RM422,495.53
1 AXLWBTC 兌換 TRY
3,332,915.74
1 AXLWBTC 兌換 JPY
¥14,836,273.99
1 AXLWBTC 兌換 RUB
9,563,078.11
1 AXLWBTC 兌換 INR
8,110,220.43
1 AXLWBTC 兌換 IDR
Rp1,542,573,523.68
1 AXLWBTC 兌換 PHP
5,551,723
1 AXLWBTC 兌換 EGP
￡E.4,754,721.41
1 AXLWBTC 兌換 BRL
R$575,873.64
1 AXLWBTC 兌換 CAD
C$135,499.68
1 AXLWBTC 兌換 BDT
11,477,952.06
1 AXLWBTC 兌換 NGN
145,886,106.86
1 AXLWBTC 兌換 UAH
3,978,421.16
1 AXLWBTC 兌換 VES
Bs4,987,141
1 AXLWBTC 兌換 PKR
Rs26,203,191.59
1 AXLWBTC 兌換 KZT
49,654,986.9
1 AXLWBTC 兌換 THB
฿3,263,283.96
1 AXLWBTC 兌換 TWD
NT$3,115,551.67
1 AXLWBTC 兌換 CHF
Fr85,628.27
1 AXLWBTC 兌換 HKD
HK$732,074.66
1 AXLWBTC 兌換 MAD
.د.م944,733.88