axlWBTC 價格 (AXLWBTC)
今天 axlWBTC (AXLWBTC) 的實時價格爲 94,097 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AXLWBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
axlWBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.50K USD
- axlWBTC 當天價格變化爲 +0.91%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，axlWBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +847.36。
在過去30天內，axlWBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5,864.3791019000。
在過去60天內，axlWBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6,625.8873035000。
在過去90天內，axlWBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +31,061.837027492。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +847.36
|+0.91%
|30天
|$ -5,864.3791019000
|-6.23%
|60天
|$ +6,625.8873035000
|+7.04%
|90天
|$ +31,061.837027492
|+49.28%
axlWBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.01%
+0.91%
-3.78%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 AXLWBTC 兌換 AUD
A$152,437.14
|1 AXLWBTC 兌換 GBP
￡76,218.57
|1 AXLWBTC 兌換 EUR
€91,274.09
|1 AXLWBTC 兌換 USD
$94,097
|1 AXLWBTC 兌換 MYR
RM422,495.53
|1 AXLWBTC 兌換 TRY
₺3,332,915.74
|1 AXLWBTC 兌換 JPY
¥14,836,273.99
|1 AXLWBTC 兌換 RUB
₽9,563,078.11
|1 AXLWBTC 兌換 INR
₹8,110,220.43
|1 AXLWBTC 兌換 IDR
Rp1,542,573,523.68
|1 AXLWBTC 兌換 PHP
₱5,551,723
|1 AXLWBTC 兌換 EGP
￡E.4,754,721.41
|1 AXLWBTC 兌換 BRL
R$575,873.64
|1 AXLWBTC 兌換 CAD
C$135,499.68
|1 AXLWBTC 兌換 BDT
৳11,477,952.06
|1 AXLWBTC 兌換 NGN
₦145,886,106.86
|1 AXLWBTC 兌換 UAH
₴3,978,421.16
|1 AXLWBTC 兌換 VES
Bs4,987,141
|1 AXLWBTC 兌換 PKR
Rs26,203,191.59
|1 AXLWBTC 兌換 KZT
₸49,654,986.9
|1 AXLWBTC 兌換 THB
฿3,263,283.96
|1 AXLWBTC 兌換 TWD
NT$3,115,551.67
|1 AXLWBTC 兌換 CHF
Fr85,628.27
|1 AXLWBTC 兌換 HKD
HK$732,074.66
|1 AXLWBTC 兌換 MAD
.د.م944,733.88