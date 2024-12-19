Axis DeFi 圖標

Axis DeFi 價格 (AXIS)

USD

Axis DeFi (AXIS) 實時價格圖表

$0.052696
$0.052696$0.052696
-3.70%(1D)

今天 Axis DeFi (AXIS) 的價格

今天 Axis DeFi (AXIS) 的實時價格爲 0.052696 USD。目前其市值爲 $ 384.13K USD。AXIS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Axis DeFi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 602.64 USD
- Axis DeFi 當天價格變化爲 -3.75%
- 其循環供應量爲 7.28M USD

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Axis DeFi (AXIS) 價格表現 USD

今天內，Axis DeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00205586236731117
在過去30天內，Axis DeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0109856826
在過去60天內，Axis DeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0270783770
在過去90天內，Axis DeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0129243833821108

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00205586236731117-3.75%
30天$ +0.0109856826+20.85%
60天$ +0.0270783770+51.39%
90天$ +0.0129243833821108+32.50%

Axis DeFi (AXIS) 價格分析

Axis DeFi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.050021
$ 0.050021$ 0.050021

$ 0.055465
$ 0.055465$ 0.055465

$ 4.46
$ 4.46$ 4.46

-0.27%

-3.75%

+8.75%

Axis DeFi (AXIS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 384.13K
$ 384.13K$ 384.13K

$ 602.64
$ 602.64$ 602.64

7.28M
7.28M 7.28M

什麼是Axis DeFi (AXIS)

AXIS will create an open financial system by building the first dedicated DeFi superchain. With complete Wall Street trading capabilities on-chain, it will bridge various DeFi assets across blockchains. Axis DeFi is the future of open finance.

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Axis DeFi (AXIS) 資源

官網

大家還在問：關於 Axis DeFi (AXIS) 的其他問題

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

AXIS 兌換爲當地貨幣

1 AXIS 兌換 AUD
A$0.08378664
1 AXIS 兌換 GBP
0.04162984
1 AXIS 兌換 EUR
0.05058816
1 AXIS 兌換 USD
$0.052696
1 AXIS 兌換 MYR
RM0.237132
1 AXIS 兌換 TRY
1.8496296
1 AXIS 兌換 JPY
¥8.28275728
1 AXIS 兌換 RUB
5.427688
1 AXIS 兌換 INR
4.48390264
1 AXIS 兌換 IDR
Rp863.86871424
1 AXIS 兌換 PHP
3.11117184
1 AXIS 兌換 EGP
￡E.2.68328032
1 AXIS 兌換 BRL
R$0.3240804
1 AXIS 兌換 CAD
C$0.07535528
1 AXIS 兌換 BDT
6.29769896
1 AXIS 兌換 NGN
81.82582184
1 AXIS 兌換 UAH
2.21217808
1 AXIS 兌換 VES
Bs2.6348
1 AXIS 兌換 PKR
Rs14.66582376
1 AXIS 兌換 KZT
27.6469564
1 AXIS 兌換 THB
฿1.82117376
1 AXIS 兌換 TWD
NT$1.71999744
1 AXIS 兌換 CHF
Fr0.04689944
1 AXIS 兌換 HKD
HK$0.40944792
1 AXIS 兌換 MAD
.د.م0.52854088