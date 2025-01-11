AXiS ALiVE 價格 (AXIS)
今天 AXiS ALiVE (AXIS) 的實時價格爲 11,206.48 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AXIS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AXiS ALiVE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 39.30K USD
- AXiS ALiVE 當天價格變化爲 +4.14%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，AXiS ALiVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +445.21。
在過去30天內，AXiS ALiVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -8,413.9238010240。
在過去60天內，AXiS ALiVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7,018.9053098880。
在過去90天內，AXiS ALiVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -12,092.942521019416。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +445.21
|+4.14%
|30天
|$ -8,413.9238010240
|-75.08%
|60天
|$ -7,018.9053098880
|-62.63%
|90天
|$ -12,092.942521019416
|-51.90%
AXiS ALiVE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.54%
+4.14%
-15.37%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 AXIS 兌換 AUD
A$18,154.4976
|1 AXIS 兌換 GBP
￡9,077.2488
|1 AXIS 兌換 EUR
€10,870.2856
|1 AXIS 兌換 USD
$11,206.48
|1 AXIS 兌換 MYR
RM50,317.0952
|1 AXIS 兌換 TRY
₺396,933.5216
|1 AXIS 兌換 JPY
¥1,766,925.7016
|1 AXIS 兌換 RUB
₽1,138,914.5624
|1 AXIS 兌換 INR
₹965,886.5112
|1 AXIS 兌換 IDR
Rp183,712,757.4912
|1 AXIS 兌換 PHP
₱661,182.32
|1 AXIS 兌換 EGP
￡E.566,263.4344
|1 AXIS 兌換 BRL
R$68,583.6576
|1 AXIS 兌換 CAD
C$16,137.3312
|1 AXIS 兌換 BDT
৳1,366,966.4304
|1 AXIS 兌換 NGN
₦17,374,302.4624
|1 AXIS 兌換 UAH
₴473,809.9744
|1 AXIS 兌換 VES
Bs593,943.44
|1 AXIS 兌換 PKR
Rs3,120,668.4856
|1 AXIS 兌換 KZT
₸5,913,659.496
|1 AXIS 兌換 THB
฿388,640.7264
|1 AXIS 兌換 TWD
NT$371,046.5528
|1 AXIS 兌換 CHF
Fr10,197.8968
|1 AXIS 兌換 HKD
HK$87,186.4144
|1 AXIS 兌換 MAD
.د.م112,513.0592