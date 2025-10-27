Axelrod by Virtuals（AXR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00750025 $ 0.00750025 $ 0.00750025 24H最低價 $ 0.0104412 $ 0.0104412 $ 0.0104412 24H最高價 24H最低價 $ 0.00750025$ 0.00750025 $ 0.00750025 24H最高價 $ 0.0104412$ 0.0104412 $ 0.0104412 歷史最高 $ 0.04937155$ 0.04937155 $ 0.04937155 最低價 $ 0.00163668$ 0.00163668 $ 0.00163668 漲跌幅（1H） +3.89% 漲跌幅（1D） +5.41% 漲跌幅（7D） +119.26% 漲跌幅（7D） +119.26%

Axelrod by Virtuals（AXR）目前實時價格為 $0.00815473。過去 24 小時內，AXR 的交易價格在 $ 0.00750025 至 $ 0.0104412 之間波動，市場活躍度顯著。AXR 的歷史最高價為 $ 0.04937155，歷史最低價為 $ 0.00163668。

從短期表現來看，AXR 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.89%，過去 24 小時內變動為 +5.41%，過去 7 天內累計變動為 +119.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Axelrod by Virtuals（AXR）市場資訊

市值 $ 5.22M$ 5.22M $ 5.22M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.14M$ 8.14M $ 8.14M 流通量 642.14M 642.14M 642.14M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Axelrod by Virtuals 的目前市值為 $ 5.22M, 它過去 24 小時的交易量為 --。AXR 的流通量為 642.14M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.14M。