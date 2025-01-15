Axelar Bridged Frax Ether 圖標

Axelar Bridged Frax Ether 價格 (AXLFRXETH)

USD

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) 實時價格圖表

$3,215.3
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+2.70%(1D)

今天 Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) 的價格

今天 Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) 的實時價格爲 3,215.3 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AXLFRXETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Axelar Bridged Frax Ether 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 47.33K USD
- Axelar Bridged Frax Ether 當天價格變化爲 +2.74%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) 價格表現 USD

今天內，Axelar Bridged Frax Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +85.88
在過去30天內，Axelar Bridged Frax Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -550.1600155700
在過去60天內，Axelar Bridged Frax Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +131.5601085700
在過去90天內，Axelar Bridged Frax Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +617.3422604352257

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +85.88+2.74%
30天$ -550.1600155700-17.11%
60天$ +131.5601085700+4.09%
90天$ +617.3422604352257+23.76%

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) 價格分析

Axelar Bridged Frax Ether 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,121.93
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$ 3,243.6
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$ 4,082.62
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-0.07%

+2.74%

-4.94%

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 47.33K
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什麼是Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)

Fraxeth that is Bridged by Axelar

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Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) 資源

官網

大家還在問：關於 Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) 的其他問題

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AXLFRXETH 兌換爲當地貨幣

1 AXLFRXETH 兌換 AUD
A$5,176.633
1 AXLFRXETH 兌換 GBP
2,604.393
1 AXLFRXETH 兌換 EUR
3,118.841
1 AXLFRXETH 兌換 USD
$3,215.3
1 AXLFRXETH 兌換 MYR
RM14,468.85
1 AXLFRXETH 兌換 TRY
114,078.844
1 AXLFRXETH 兌換 JPY
¥508,178.165
1 AXLFRXETH 兌換 RUB
327,928.447
1 AXLFRXETH 兌換 INR
278,219.909
1 AXLFRXETH 兌換 IDR
Rp52,709,827.632
1 AXLFRXETH 兌換 PHP
188,802.416
1 AXLFRXETH 兌換 EGP
￡E.162,179.732
1 AXLFRXETH 兌換 BRL
R$19,452.565
1 AXLFRXETH 兌換 CAD
C$4,597.879
1 AXLFRXETH 兌換 BDT
391,076.939
1 AXLFRXETH 兌換 NGN
4,992,685.687
1 AXLFRXETH 兌換 UAH
136,039.343
1 AXLFRXETH 兌換 VES
Bs170,410.9
1 AXLFRXETH 兌換 PKR
Rs896,618.558
1 AXLFRXETH 兌換 KZT
1,706,616.934
1 AXLFRXETH 兌換 THB
฿111,506.604
1 AXLFRXETH 兌換 TWD
NT$105,976.288
1 AXLFRXETH 兌換 CHF
Fr2,925.923
1 AXLFRXETH 兌換 HKD
HK$25,015.034
1 AXLFRXETH 兌換 MAD
.د.م32,378.071