AXEL 價格 (AXEL)
今天 AXEL (AXEL) 的實時價格爲 0.102033 USD。目前其市值爲 $ 13.00M USD。AXEL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AXEL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.65K USD
- AXEL 當天價格變化爲 +19.41%
- 其循環供應量爲 134.06M USD
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今天內，AXEL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01658433。
在過去30天內，AXEL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0322369794。
在過去60天內，AXEL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0268966334。
在過去90天內，AXEL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02647125499817353。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01658433
|+19.41%
|30天
|$ +0.0322369794
|+31.59%
|60天
|$ +0.0268966334
|+26.36%
|90天
|$ +0.02647125499817353
|+35.03%
AXEL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.71%
+19.41%
-0.89%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The AXEL.Network isn’t coming, it’s here. It’s live. A fully operational Masternode network bringing the future of the distributed web. We’ve built our Content Distribution Network (CDN) from the ground up using distributed technologies to foster a movement from centralized systems to a decentralized world. It’s a network that will change how the internet handles data and bring quick and free private file-sharing to anyone, anywhere! The future is decentralized. The future is AXEL.
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|1 AXEL 兌換 AUD
A$0.1632528
|1 AXEL 兌換 GBP
￡0.08060607
|1 AXEL 兌換 EUR
€0.09795168
|1 AXEL 兌換 USD
$0.102033
|1 AXEL 兌換 MYR
RM0.4591485
|1 AXEL 兌換 TRY
₺3.57829731
|1 AXEL 兌換 JPY
¥16.01203869
|1 AXEL 兌換 RUB
₽10.57265946
|1 AXEL 兌換 INR
₹8.68198797
|1 AXEL 兌換 IDR
Rp1,672.67186352
|1 AXEL 兌換 PHP
₱6.02402832
|1 AXEL 兌換 EGP
￡E.5.19450003
|1 AXEL 兌換 BRL
R$0.64382823
|1 AXEL 兌換 CAD
C$0.14590719
|1 AXEL 兌換 BDT
৳12.1929435
|1 AXEL 兌換 NGN
₦158.6817216
|1 AXEL 兌換 UAH
₴4.28232501
|1 AXEL 兌換 VES
Bs5.10165
|1 AXEL 兌換 PKR
Rs28.38966192
|1 AXEL 兌換 KZT
₸53.33571009
|1 AXEL 兌換 THB
฿3.52217916
|1 AXEL 兌換 TWD
NT$3.32831646
|1 AXEL 兌換 CHF
Fr0.09080937
|1 AXEL 兌換 HKD
HK$0.79279641
|1 AXEL 兌換 MAD
.د.م1.01828934