AxCNH 今日價格

AxCNH (AXCNH) 今日實時價格為 $ 0,147045，過去 24 小時內變化了 39,67%。目前 AXCNH 兌 USD 的匯率為 $ 0,147045 每 AXCNH。

AxCNH 目前市值在 $ 5 754 948 排名第 #-，流通供應量為 39,13M AXCNH。過去 24 小時內，AXCNH 的交易價格在 $ 0,145932（低點）和 $ 0,243749（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,594466，而歷史最低價為 $ 0,01171476。

短期表現方面，AXCNH 在過去一小時內波動了 -0,48%，過去7 天內波動了 -0,67%。過去一天，總交易量達到 $ 45,99。

AxCNH（AXCNH）市場資訊

市值 $ 5,75M$ 5,75M $ 5,75M 成交量（24H） $ 45,99$ 45,99 $ 45,99 完全稀釋市值 $ 5,75M$ 5,75M $ 5,75M 流通量 39,13M 39,13M 39,13M 總供應量 39 128 445,8 39 128 445,8 39 128 445,8

AxCNH 的目前市值為 $ 5,75M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 45,99。AXCNH 的流通量為 39,13M，總供應量是 39128445.8，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5,75M。