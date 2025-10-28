Awoke（AWOKE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.02572634 24H最高價 $ 0.02684594 歷史最高 $ 6.33 最低價 $ 0.01917443 漲跌幅（1H） +0.52% 漲跌幅（1D） +0.02% 漲跌幅（7D） -0.54%

Awoke（AWOKE）目前實時價格為 $0.02610822。過去 24 小時內，AWOKE 的交易價格在 $ 0.02572634 至 $ 0.02684594 之間波動，市場活躍度顯著。AWOKE 的歷史最高價為 $ 6.33，歷史最低價為 $ 0.01917443。

從短期表現來看，AWOKE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.52%，過去 24 小時內變動為 +0.02%，過去 7 天內累計變動為 -0.54%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Awoke（AWOKE）市場資訊

市值 $ 26.14K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 26.14K 流通量 1000.00K 總供應量 999,997.35332

Awoke 的目前市值為 $ 26.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AWOKE 的流通量為 1000.00K，總供應量是 999997.35332，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.14K。