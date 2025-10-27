Avocado DAO（AVG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00509032 $ 0.00509032 $ 0.00509032 24H最低價 $ 0.00532977 $ 0.00532977 $ 0.00532977 24H最高價 24H最低價 $ 0.00509032$ 0.00509032 $ 0.00509032 24H最高價 $ 0.00532977$ 0.00532977 $ 0.00532977 歷史最高 $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 最低價 $ 0.00450186$ 0.00450186 $ 0.00450186 漲跌幅（1H） +1.67% 漲跌幅（1D） +3.63% 漲跌幅（7D） +8.07% 漲跌幅（7D） +8.07%

Avocado DAO（AVG）目前實時價格為 $0.0052989。過去 24 小時內，AVG 的交易價格在 $ 0.00509032 至 $ 0.00532977 之間波動，市場活躍度顯著。AVG 的歷史最高價為 $ 2.69，歷史最低價為 $ 0.00450186。

從短期表現來看，AVG 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.67%，過去 24 小時內變動為 +3.63%，過去 7 天內累計變動為 +8.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Avocado DAO（AVG）市場資訊

市值 $ 796.90K$ 796.90K $ 796.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M 流通量 150.36M 150.36M 150.36M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Avocado DAO 的目前市值為 $ 796.90K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AVG 的流通量為 150.36M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.30M。