Aver AI 價格 (AVER)
今天 Aver AI (AVER) 的實時價格爲 0.01974131 USD。目前其市值爲 $ 1.71M USD。AVER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aver AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 245.44K USD
- Aver AI 當天價格變化爲 -36.37%
- 其循環供應量爲 86.52M USD
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今天內，Aver AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01128764333727339。
在過去30天內，Aver AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Aver AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Aver AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01128764333727339
|-36.37%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Aver AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+5.13%
-36.37%
+29.91%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations.
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|1 AVER 兌換 AUD
A$0.0317835091
|1 AVER 兌換 GBP
￡0.0161878742
|1 AVER 兌換 EUR
€0.0191490707
|1 AVER 兌換 USD
$0.01974131
|1 AVER 兌換 MYR
RM0.088835895
|1 AVER 兌換 TRY
₺0.6994346133
|1 AVER 兌換 JPY
¥3.0849745137
|1 AVER 兌換 RUB
₽2.0232868619
|1 AVER 兌換 INR
₹1.7092026198
|1 AVER 兌換 IDR
Rp323.6279810064
|1 AVER 兌換 PHP
₱1.1558537005
|1 AVER 兌換 EGP
￡E.0.994962024
|1 AVER 兌換 BRL
R$0.120421991
|1 AVER 兌換 CAD
C$0.0284274864
|1 AVER 兌換 BDT
৳2.398569165
|1 AVER 兌換 NGN
₦30.7496566953
|1 AVER 兌換 UAH
₴0.8313065641
|1 AVER 兌換 VES
Bs1.06603074
|1 AVER 兌換 PKR
Rs5.5034824018
|1 AVER 兌換 KZT
₸10.4782925218
|1 AVER 兌換 THB
฿0.6789036509
|1 AVER 兌換 TWD
NT$0.6492916859
|1 AVER 兌換 CHF
Fr0.0179645921
|1 AVER 兌換 HKD
HK$0.1535873918
|1 AVER 兌換 MAD
.د.م0.1982027524