今天 AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) 的價格

今天 AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) 的實時價格爲 0.00282891 USD。目前其市值爲 $ 4.38M USD。NOCHILL 兌換 USD 的價格爲實時更新。

AVAX HAS NO CHILL 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 235.55K USD

- AVAX HAS NO CHILL 當天價格變化爲 -15.95%

- 其循環供應量爲 1.55B USD

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