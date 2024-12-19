Autonomous Virtual Beings 價格 (AVB)
今天 Autonomous Virtual Beings (AVB) 的實時價格爲 0.01373923 USD。目前其市值爲 $ 13.71M USD。AVB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Autonomous Virtual Beings 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.82M USD
- Autonomous Virtual Beings 當天價格變化爲 -7.76%
- 其循環供應量爲 999.95M USD
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今天內，Autonomous Virtual Beings 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00115614730936277。
在過去30天內，Autonomous Virtual Beings 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0062195886。
在過去60天內，Autonomous Virtual Beings 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Autonomous Virtual Beings 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00115614730936277
|-7.76%
|30天
|$ -0.0062195886
|-45.26%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Autonomous Virtual Beings 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.28%
-7.76%
-37.65%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant.
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|1 AVB 兌換 AUD
A$0.021982768
|1 AVB 兌換 GBP
￡0.0108539917
|1 AVB 兌換 EUR
€0.0131896608
|1 AVB 兌換 USD
$0.01373923
|1 AVB 兌換 MYR
RM0.061826535
|1 AVB 兌換 TRY
₺0.4818347961
|1 AVB 兌換 JPY
¥2.1560973639
|1 AVB 兌換 RUB
₽1.4236590126
|1 AVB 兌換 INR
₹1.1690710807
|1 AVB 兌換 IDR
Rp225.2332426512
|1 AVB 兌換 PHP
₱0.8111641392
|1 AVB 兌換 EGP
￡E.0.6994641993
|1 AVB 兌換 BRL
R$0.0866945413
|1 AVB 兌換 CAD
C$0.0196470989
|1 AVB 兌換 BDT
৳1.641837985
|1 AVB 兌換 NGN
₦21.367250496
|1 AVB 兌換 UAH
₴0.5766354831
|1 AVB 兌換 VES
Bs0.6869615
|1 AVB 兌換 PKR
Rs3.8228033552
|1 AVB 兌換 KZT
₸7.1819076979
|1 AVB 兌換 THB
฿0.4742782196
|1 AVB 兌換 TWD
NT$0.4481736826
|1 AVB 兌換 CHF
Fr0.0122279147
|1 AVB 兌換 HKD
HK$0.1067538171
|1 AVB 兌換 MAD
.د.م0.1371175154