Auton ai 今日價格

Auton ai (AUTO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AUTO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AUTO。

Auton ai 目前市值在 $ 10,552.02 排名第 #-，流通供應量為 999.83M AUTO。過去 24 小時內，AUTO 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AUTO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -4.21%。過去一天，總交易量達到 --。

Auton ai（AUTO）市場資訊

市值 $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 總供應量 999,830,421.205145 999,830,421.205145 999,830,421.205145

Auton ai 的目前市值為 $ 10.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AUTO 的流通量為 999.83M，總供應量是 999830421.205145，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.55K。