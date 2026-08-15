Autocompounding Voting KAT 今日價格

Autocompounding Voting KAT (AVKAT) 今日實時價格為 $ 0.00529045，過去 24 小時內變化了 4.68%。目前 AVKAT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00529045 每 AVKAT。

Autocompounding Voting KAT 目前市值在 $ 1,120,526 排名第 #-，流通供應量為 211.81M AVKAT。過去 24 小時內，AVKAT 的交易價格在 $ 0.0052572（低點）和 $ 0.00558366（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02173927，而歷史最低價為 $ 0.00508837。

短期表現方面，AVKAT 在過去一小時內波動了 -0.37%，過去7 天內波動了 -10.32%。過去一天，總交易量達到 $ 724.27。

Autocompounding Voting KAT（AVKAT）市場資訊

市值 $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 成交量（24H） $ 724.27$ 724.27 $ 724.27 完全稀釋市值 $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 流通量 211.81M 211.81M 211.81M 總供應量 211,806,612.8243541 211,806,612.8243541 211,806,612.8243541

Autocompounding Voting KAT 的目前市值為 $ 1.12M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 724.27。AVKAT 的流通量為 211.81M，總供應量是 211806612.8243541，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.12M。