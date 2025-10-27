Auto Finance（TOKE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.207669 $ 0.207669 $ 0.207669 24H最低價 $ 0.231003 $ 0.231003 $ 0.231003 24H最高價 24H最低價 $ 0.207669$ 0.207669 $ 0.207669 24H最高價 $ 0.231003$ 0.231003 $ 0.231003 歷史最高 $ 79.02$ 79.02 $ 79.02 最低價 $ 0.12921$ 0.12921 $ 0.12921 漲跌幅（1H） +3.57% 漲跌幅（1D） +9.15% 漲跌幅（7D） +37.91% 漲跌幅（7D） +37.91%

Auto Finance（TOKE）目前實時價格為 $0.228731。過去 24 小時內，TOKE 的交易價格在 $ 0.207669 至 $ 0.231003 之間波動，市場活躍度顯著。TOKE 的歷史最高價為 $ 79.02，歷史最低價為 $ 0.12921。

從短期表現來看，TOKE 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.57%，過去 24 小時內變動為 +9.15%，過去 7 天內累計變動為 +37.91%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Auto Finance（TOKE）市場資訊

市值 $ 18.96M$ 18.96M $ 18.96M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.88M$ 22.88M $ 22.88M 流通量 82.87M 82.87M 82.87M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Auto Finance 的目前市值為 $ 18.96M, 它過去 24 小時的交易量為 --。TOKE 的流通量為 82.87M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.88M。