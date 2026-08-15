Autism Coin 今日價格

Autism Coin (AUTISM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.43%。目前 AUTISM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AUTISM。

Autism Coin 目前市值在 $ 16,910.97 排名第 #-，流通供應量為 999.72M AUTISM。過去 24 小時內，AUTISM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00435551，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AUTISM 在過去一小時內波動了 +0.07%，過去7 天內波動了 +1.16%。過去一天，總交易量達到 --。

Autism Coin（AUTISM）市場資訊

市值 $ 16.91K$ 16.91K $ 16.91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.91K$ 16.91K $ 16.91K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 總供應量 999,723,854.522155 999,723,854.522155 999,723,854.522155

Autism Coin 的目前市值為 $ 16.91K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AUTISM 的流通量為 999.72M，總供應量是 999723854.522155，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.91K。