Australian Digital Dollar（AUDD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.65066 $ 0.65066 $ 0.65066 24H最低價 $ 0.653893 $ 0.653893 $ 0.653893 24H最高價 24H最低價 $ 0.65066$ 0.65066 $ 0.65066 24H最高價 $ 0.653893$ 0.653893 $ 0.653893 歷史最高 $ 2.87$ 2.87 $ 2.87 最低價 $ 0.36464$ 0.36464 $ 0.36464 漲跌幅（1H） +0.01% 漲跌幅（1D） +0.34% 漲跌幅（7D） +0.62% 漲跌幅（7D） +0.62%

Australian Digital Dollar（AUDD）目前實時價格為 $0.652964。過去 24 小時內，AUDD 的交易價格在 $ 0.65066 至 $ 0.653893 之間波動，市場活躍度顯著。AUDD 的歷史最高價為 $ 2.87，歷史最低價為 $ 0.36464。

從短期表現來看，AUDD 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.01%，過去 24 小時內變動為 +0.34%，過去 7 天內累計變動為 +0.62%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Australian Digital Dollar（AUDD）市場資訊

市值 $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M 流通量 5.87M 5.87M 5.87M 總供應量 5,869,320.704638 5,869,320.704638 5,869,320.704638

Australian Digital Dollar 的目前市值為 $ 3.83M, 它過去 24 小時的交易量為 --。AUDD 的流通量為 5.87M，總供應量是 5869320.704638，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.83M。