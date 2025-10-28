AUSSIE BAG WORKERS（AUSBAGWORK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001357 $ 0.00001357 $ 0.00001357 24H最低價 $ 0.00001487 $ 0.00001487 $ 0.00001487 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001357$ 0.00001357 $ 0.00001357 24H最高價 $ 0.00001487$ 0.00001487 $ 0.00001487 歷史最高 $ 0.00102885$ 0.00102885 $ 0.00102885 最低價 $ 0.00001238$ 0.00001238 $ 0.00001238 漲跌幅（1H） +5.92% 漲跌幅（1D） +6.01% 漲跌幅（7D） -1.91% 漲跌幅（7D） -1.91%

AUSSIE BAG WORKERS（AUSBAGWORK）目前實時價格為 $0.00001459。過去 24 小時內，AUSBAGWORK 的交易價格在 $ 0.00001357 至 $ 0.00001487 之間波動，市場活躍度顯著。AUSBAGWORK 的歷史最高價為 $ 0.00102885，歷史最低價為 $ 0.00001238。

從短期表現來看，AUSBAGWORK 在過去 1 小時內的價格變動為 +5.92%，過去 24 小時內變動為 +6.01%，過去 7 天內累計變動為 -1.91%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AUSSIE BAG WORKERS（AUSBAGWORK）市場資訊

市值 $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K 流通量 999.60M 999.60M 999.60M 總供應量 999,595,613.5114 999,595,613.5114 999,595,613.5114

AUSSIE BAG WORKERS 的目前市值為 $ 14.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AUSBAGWORK 的流通量為 999.60M，總供應量是 999595613.5114，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.59K。