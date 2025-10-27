AURO USDA（USDA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.979652 $ 0.979652 $ 0.979652 24H最低價 $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24H最高價 24H最低價 $ 0.979652$ 0.979652 $ 0.979652 24H最高價 $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 歷史最高 $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 最低價 $ 0.953424$ 0.953424 $ 0.953424 漲跌幅（1H） +0.01% 漲跌幅（1D） +0.33% 漲跌幅（7D） +1.24% 漲跌幅（7D） +1.24%

AURO USDA（USDA）目前實時價格為 $0.99696。過去 24 小時內，USDA 的交易價格在 $ 0.979652 至 $ 1.004 之間波動，市場活躍度顯著。USDA 的歷史最高價為 $ 1.024，歷史最低價為 $ 0.953424。

從短期表現來看，USDA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.01%，過去 24 小時內變動為 +0.33%，過去 7 天內累計變動為 +1.24%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AURO USDA（USDA）市場資訊

市值 $ 229.97K$ 229.97K $ 229.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.08M$ 10.08M $ 10.08M 流通量 230.68K 230.68K 230.68K 總供應量 10,105,731.4237891 10,105,731.4237891 10,105,731.4237891

AURO USDA 的目前市值為 $ 229.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。USDA 的流通量為 230.68K，總供應量是 10105731.4237891，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.08M。