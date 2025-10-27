AURO Finance（AURO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00186229 24H最高價 $ 0.00197245 歷史最高 $ 0.00737474 最低價 $ 0.00162986 漲跌幅（1H） +0.86% 漲跌幅（1D） -3.32% 漲跌幅（7D） +6.31%

AURO Finance（AURO）目前實時價格為 $0.00188899。過去 24 小時內，AURO 的交易價格在 $ 0.00186229 至 $ 0.00197245 之間波動，市場活躍度顯著。AURO 的歷史最高價為 $ 0.00737474，歷史最低價為 $ 0.00162986。

從短期表現來看，AURO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.86%，過去 24 小時內變動為 -3.32%，過去 7 天內累計變動為 +6.31%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AURO Finance（AURO）市場資訊

市值 $ 195.20K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.03M 流通量 103.52M 總供應量 545,624,435.4201394

AURO Finance 的目前市值為 $ 195.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AURO 的流通量為 103.52M，總供應量是 545624435.4201394，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.03M。