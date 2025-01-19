Aurk AI 價格 (AURK)
今天 Aurk AI (AURK) 的實時價格爲 0.02902998 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AURK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aurk AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 203.76K USD
- Aurk AI 當天價格變化爲 -30.49%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Aurk AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01273723275867767。
在過去30天內，Aurk AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0577817657。
在過去60天內，Aurk AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Aurk AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01273723275867767
|-30.49%
|30天
|$ +0.0577817657
|+199.04%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Aurk AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.66%
-30.49%
-51.73%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
AURK is revolutionizing AI development with a platform that empowers creators, entrepreneurs, and developers to design and launch AI agents effortlessly. No coding. No barriers. Just innovation. Build, deploy, and monetize AI agents without writing a single line of codeWelcome to AURK the decentralized AI platform designed for everyone. Overview: A brief introduction to AURK, its mission, and its vision for decentralized AI agent development. Value Proposition: Highlight the main selling points of AURK, including no-code agent creation, decentralized AI, and its role in empowering creators, developers, and entrepreneurs.
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|1 AURK 兌換 AUD
A$0.0467382678
|1 AURK 兌換 GBP
￡0.0238045836
|1 AURK 兌換 EUR
€0.0281590806
|1 AURK 兌換 USD
$0.02902998
|1 AURK 兌換 MYR
RM0.13063491
|1 AURK 兌換 TRY
₺1.0285321914
|1 AURK 兌換 JPY
¥4.5365149746
|1 AURK 兌換 RUB
₽2.9752826502
|1 AURK 兌換 INR
₹2.5134156684
|1 AURK 兌換 IDR
Rp475.9012353312
|1 AURK 兌換 PHP
₱1.699705329
|1 AURK 兌換 EGP
￡E.1.463110992
|1 AURK 兌換 BRL
R$0.177082878
|1 AURK 兌換 CAD
C$0.0418031712
|1 AURK 兌換 BDT
৳3.52714257
|1 AURK 兌換 NGN
₦45.2179677474
|1 AURK 兌換 UAH
₴1.2224524578
|1 AURK 兌換 VES
Bs1.56761892
|1 AURK 兌換 PKR
Rs8.0929778244
|1 AURK 兌換 KZT
₸15.4085327844
|1 AURK 兌換 THB
฿0.9983410122
|1 AURK 兌換 TWD
NT$0.9547960422
|1 AURK 兌換 CHF
Fr0.0264172818
|1 AURK 兌換 HKD
HK$0.2258532444
|1 AURK 兌換 MAD
.د.م0.2914609992