Aurelius USD 圖標

Aurelius USD 價格 (AUSD)

USD

Aurelius USD (AUSD) 實時價格圖表

$0.968589
$0.968589$0.968589
-0.10%(1D)

今天 Aurelius USD (AUSD) 的價格

今天 Aurelius USD (AUSD) 的實時價格爲 0.968589 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aurelius USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.41K USD
- Aurelius USD 當天價格變化爲 -0.11%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aurelius USD (AUSD) 價格表現 USD

今天內，Aurelius USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011631381839125
在過去30天內，Aurelius USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024473338
在過去60天內，Aurelius USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0284016446
在過去90天內，Aurelius USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0145409620337322

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0011631381839125-0.11%
30天$ -0.0024473338-0.25%
60天$ -0.0284016446-2.93%
90天$ -0.0145409620337322-1.47%

Aurelius USD (AUSD) 價格分析

Aurelius USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.957101
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$ 0.978276
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$ 1.096
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+0.07%

-0.11%

+0.15%

Aurelius USD (AUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 13.41K
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0.00
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什麼是Aurelius USD (AUSD)

Aurelius Finance is a Collateralized Debt Position (CDP) Protocol on Mantle

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Aurelius USD (AUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 Aurelius USD (AUSD) 的其他問題

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AUSD 兌換爲當地貨幣

1 AUSD 兌換 AUD
A$1.56911418
1 AUSD 兌換 GBP
0.78455709
1 AUSD 兌換 EUR
0.93953133
1 AUSD 兌換 USD
$0.968589
1 AUSD 兌換 MYR
RM4.34896461
1 AUSD 兌換 TRY
34.30742238
1 AUSD 兌換 JPY
¥152.71742763
1 AUSD 兌換 RUB
98.43770007
1 AUSD 兌換 INR
83.48268591
1 AUSD 兌換 IDR
Rp15,878.50565616
1 AUSD 兌換 PHP
57.146751
1 AUSD 兌換 EGP
￡E.48.94280217
1 AUSD 兌換 BRL
R$5.92776468
1 AUSD 兌換 CAD
C$1.39476816
1 AUSD 兌換 BDT
118.14848622
1 AUSD 兌換 NGN
1,501.68101382
1 AUSD 兌換 UAH
40.95194292
1 AUSD 兌換 VES
Bs51.335217
1 AUSD 兌換 PKR
Rs269.72297883
1 AUSD 兌換 KZT
511.1244153
1 AUSD 兌換 THB
฿33.59066652
1 AUSD 兌換 TWD
NT$32.06998179
1 AUSD 兌換 CHF
Fr0.88141599
1 AUSD 兌換 HKD
HK$7.53562242
1 AUSD 兌換 MAD
.د.م9.72463356