Aura Finance 今日價格

Aura Finance (AURA) 今日實時價格為 $ 0.01816478，過去 24 小時內變化了 5.28%。目前 AURA 兌 USD 的匯率為 $ 0.01816478 每 AURA。

Aura Finance 目前市值在 $ 1,310,303 排名第 #-，流通供應量為 49.65M AURA。過去 24 小時內，AURA 的交易價格在 $ 0.0179283（低點）和 $ 0.01921718（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.05，而歷史最低價為 $ 0.0073379。

短期表現方面，AURA 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 +2.18%。過去一天，總交易量達到 $ 35.80。

Aura Finance（AURA）市場資訊

市值 $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M 成交量（24H） $ 35.80$ 35.80 $ 35.80 完全稀釋市值 $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M 流通量 49.65M 49.65M 49.65M 總供應量 86,413,430.8627383 86,413,430.8627383 86,413,430.8627383

Aura Finance 的目前市值為 $ 1.31M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 35.80。AURA 的流通量為 49.65M，總供應量是 86413430.8627383，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.57M。