Aura Final Boss 今日價格

Aura Final Boss (KIMCHI) 今日實時價格為 $ 0.00125169，過去 24 小時內變化了 166.21%。目前 KIMCHI 兌 USD 的匯率為 $ 0.00125169 每 KIMCHI。

Aura Final Boss 目前市值在 $ 1,105,434 排名第 #-，流通供應量為 990.25M KIMCHI。過去 24 小時內，KIMCHI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00101583（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00365152，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KIMCHI 在過去一小時內波動了 +156.95%，過去7 天內波動了 -23.80%。過去一天，總交易量達到 $ 671.92K。

Aura Final Boss（KIMCHI）市場資訊

市值 $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M 成交量（24H） $ 671.92K$ 671.92K $ 671.92K 完全稀釋市值 $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M 流通量 990.25M 990.25M 990.25M 總供應量 990,247,799.99991 990,247,799.99991 990,247,799.99991

Aura Final Boss 的目前市值為 $ 1.11M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 671.92K。KIMCHI 的流通量為 990.25M，總供應量是 990247799.99991，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.11M。