Augury Finance 圖標

Augury Finance 價格 (OMEN)

USD

Augury Finance (OMEN) 實時價格圖表

$0.00101539
$0.00101539$0.00101539
-0.60%(1D)

今天 Augury Finance (OMEN) 的價格

今天 Augury Finance (OMEN) 的實時價格爲 0.00101539 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OMEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Augury Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 214.13 USD
- Augury Finance 當天價格變化爲 -0.67%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Augury Finance (OMEN) 價格表現 USD

今天內，Augury Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Augury Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000733741
在過去60天內，Augury Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000377247
在過去90天內，Augury Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000391251361008896

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.67%
30天$ -0.0000733741-7.22%
60天$ -0.0000377247-3.71%
90天$ +0.0000391251361008896+4.01%

Augury Finance (OMEN) 價格分析

Augury Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00101155
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$ 0.00103448
$ 0.00103448$ 0.00103448

$ 0.714192
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-0.10%

-0.67%

-3.81%

Augury Finance (OMEN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 214.13
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什麼是Augury Finance (OMEN)

Augury Finance is a DeFi platform that offers a Triple Yield Advantage (Weekly Dividends, Airmail and Staking). Additionally, new projects can get started through the Augury Finance Cauldron.

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Augury Finance (OMEN) 資源

官網

大家還在問：關於 Augury Finance (OMEN) 的其他問題

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OMEN 兌換爲當地貨幣

1 OMEN 兌換 AUD
A$0.0016449318
1 OMEN 兌換 GBP
0.0008224659
1 OMEN 兌換 EUR
0.0009849283
1 OMEN 兌換 USD
$0.00101539
1 OMEN 兌換 MYR
RM0.0045591011
1 OMEN 兌換 TRY
0.0359651138
1 OMEN 兌換 JPY
¥0.1600965413
1 OMEN 兌換 RUB
0.1031940857
1 OMEN 兌換 INR
0.0875164641
1 OMEN 兌換 IDR
Rp16.6457350416
1 OMEN 兌換 PHP
0.05990801
1 OMEN 兌換 EGP
￡E.0.0513076567
1 OMEN 兌換 BRL
R$0.0062141868
1 OMEN 兌換 CAD
C$0.0014621616
1 OMEN 兌換 BDT
0.1238572722
1 OMEN 兌換 NGN
1.5742403482
1 OMEN 兌換 UAH
0.0429306892
1 OMEN 兌換 VES
Bs0.05381567
1 OMEN 兌換 PKR
Rs0.2827556533
1 OMEN 兌換 KZT
0.535821303
1 OMEN 兌換 THB
฿0.0352137252
1 OMEN 兌換 TWD
NT$0.0336195629
1 OMEN 兌換 CHF
Fr0.0009240049
1 OMEN 兌換 HKD
HK$0.0078997342
1 OMEN 兌換 MAD
.د.م0.0101945156