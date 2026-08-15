Aubrai by Bio 今日價格

Aubrai by Bio (AUBRAI) 今日實時價格為 $ 1.11，過去 24 小時內變化了 1.91%。目前 AUBRAI 兌 USD 的匯率為 $ 1.11 每 AUBRAI。

Aubrai by Bio 目前市值在 $ 1,588,735 排名第 #-，流通供應量為 1.43M AUBRAI。過去 24 小時內，AUBRAI 的交易價格在 $ 1.1（低點）和 $ 1.13（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 27.72，而歷史最低價為 $ 0.522251。

短期表現方面，AUBRAI 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 +4.48%。過去一天，總交易量達到 $ 151.59。

Aubrai by Bio（AUBRAI）市場資訊

市值 $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M 成交量（24H） $ 151.59$ 151.59 $ 151.59 完全稀釋市值 $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M 流通量 1.43M 1.43M 1.43M 總供應量 2,000,000.0 2,000,000.0 2,000,000.0

Aubrai by Bio 的目前市值為 $ 1.59M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 151.59。AUBRAI 的流通量為 1.43M，總供應量是 2000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.22M。