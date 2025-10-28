Atua AI（TUA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.001502$ 0.001502 $ 0.001502 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.40% 漲跌幅（1D） +2.87% 漲跌幅（7D） +30.51% 漲跌幅（7D） +30.51%

Atua AI（TUA）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，TUA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。TUA 的歷史最高價為 $ 0.001502，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，TUA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.40%，過去 24 小時內變動為 +2.87%，過去 7 天內累計變動為 +30.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Atua AI（TUA）市場資訊

市值 $ 58.35K$ 58.35K $ 58.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 58.35K$ 58.35K $ 58.35K 流通量 5.00B 5.00B 5.00B 總供應量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Atua AI 的目前市值為 $ 58.35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TUA 的流通量為 5.00B，總供應量是 5000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 58.35K。