attn markets 今日價格

attn markets (ATTN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.91%。目前 ATTN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ATTN。

attn markets 目前市值在 $ 81,180 排名第 #-，流通供應量為 309.98M ATTN。過去 24 小時內，ATTN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ATTN 在過去一小時內波動了 +1.58%，過去7 天內波動了 -17.75%。過去一天，總交易量達到 $ 339.69。

attn markets（ATTN）市場資訊

市值 $ 81.18K$ 81.18K $ 81.18K 成交量（24H） $ 339.69$ 339.69 $ 339.69 完全稀釋市值 $ 261.88K$ 261.88K $ 261.88K 流通量 309.98M 309.98M 309.98M 總供應量 999,980,309.672432 999,980,309.672432 999,980,309.672432

attn markets 的目前市值為 $ 81.18K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 339.69。ATTN 的流通量為 309.98M，總供應量是 999980309.672432，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 261.88K。