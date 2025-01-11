Atomicals 圖標

Atomicals 價格 (ATOMARC20)

USD

Atomicals (ATOMARC20) 實時價格圖表

$0.571049
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-1.60%(1D)

今天 Atomicals (ATOMARC20) 的價格

今天 Atomicals (ATOMARC20) 的實時價格爲 0.569458 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ATOMARC20 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Atomicals 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 127.10K USD
- Atomicals 當天價格變化爲 -1.88%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Atomicals (ATOMARC20) 價格表現 USD

今天內，Atomicals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0109366440903072
在過去30天內，Atomicals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2536457614
在過去60天內，Atomicals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3206440327
在過去90天內，Atomicals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.606886299788877

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0109366440903072-1.88%
30天$ -0.2536457614-44.54%
60天$ -0.3206440327-56.30%
90天$ -0.606886299788877-51.59%

Atomicals (ATOMARC20) 價格分析

Atomicals 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.547387
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$ 0.657017
$ 0.657017$ 0.657017

$ 108.93
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-1.69%

-1.88%

-9.20%

Atomicals (ATOMARC20) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 127.10K
$ 127.10K$ 127.10K

0.00
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什麼是Atomicals (ATOMARC20)

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Atomicals (ATOMARC20) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Atomicals (ATOMARC20) 的其他問題

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ATOMARC20 兌換爲當地貨幣

1 ATOMARC20 兌換 AUD
A$0.92252196
1 ATOMARC20 兌換 GBP
0.46126098
1 ATOMARC20 兌換 EUR
0.55237426
1 ATOMARC20 兌換 USD
$0.569458
1 ATOMARC20 兌換 MYR
RM2.55686642
1 ATOMARC20 兌換 TRY
20.17020236
1 ATOMARC20 兌換 JPY
¥89.78644286
1 ATOMARC20 兌換 RUB
57.87401654
1 ATOMARC20 兌換 INR
49.08158502
1 ATOMARC20 兌換 IDR
Rp9,335.37555552
1 ATOMARC20 兌換 PHP
33.598022
1 ATOMARC20 兌換 EGP
￡E.28.77471274
1 ATOMARC20 兌換 BRL
R$3.48508296
1 ATOMARC20 兌換 CAD
C$0.82001952
1 ATOMARC20 兌換 BDT
69.46248684
1 ATOMARC20 兌換 NGN
882.87629404
1 ATOMARC20 兌換 UAH
24.07668424
1 ATOMARC20 兌換 VES
Bs30.181274
1 ATOMARC20 兌換 PKR
Rs158.57696926
1 ATOMARC20 兌換 KZT
300.5029866
1 ATOMARC20 兌換 THB
฿19.74880344
1 ATOMARC20 兌換 TWD
NT$18.85475438
1 ATOMARC20 兌換 CHF
Fr0.51820678
1 ATOMARC20 兌換 HKD
HK$4.43038324
1 ATOMARC20 兌換 MAD
.د.م5.71735832