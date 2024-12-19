Atletico Madrid Fan Token 圖標

Atletico Madrid Fan Token 價格 (ATM)

USD

Atletico Madrid Fan Token (ATM) 實時價格圖表

$2.15
$2.15$2.15
-5.70%(1D)

今天 Atletico Madrid Fan Token (ATM) 的價格

今天 Atletico Madrid Fan Token (ATM) 的實時價格爲 2.15 USD。目前其市值爲 $ 12.32M USD。ATM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Atletico Madrid Fan Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.60M USD
- Atletico Madrid Fan Token 當天價格變化爲 -5.27%
- 其循環供應量爲 5.74M USD

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Atletico Madrid Fan Token (ATM) 價格表現 USD

今天內，Atletico Madrid Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.119996109425056
在過去30天內，Atletico Madrid Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1878407700
在過去60天內，Atletico Madrid Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0456552500
在過去90天內，Atletico Madrid Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.312961238254288

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.119996109425056-5.27%
30天$ +0.1878407700+8.74%
60天$ +0.0456552500+2.12%
90天$ +0.312961238254288+17.04%

Atletico Madrid Fan Token (ATM) 價格分析

Atletico Madrid Fan Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.03
$ 2.03$ 2.03

$ 2.3
$ 2.3$ 2.3

$ 58.46
$ 58.46$ 58.46

+0.78%

-5.27%

-6.25%

Atletico Madrid Fan Token (ATM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 12.32M
$ 12.32M$ 12.32M

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

5.74M
5.74M 5.74M

什麼是Atletico Madrid Fan Token (ATM)

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Atletico Madrid Fan Token (ATM) 資源

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ATM 兌換爲當地貨幣

1 ATM 兌換 AUD
A$3.44
1 ATM 兌換 GBP
1.6985
1 ATM 兌換 EUR
2.064
1 ATM 兌換 USD
$2.15
1 ATM 兌換 MYR
RM9.675
1 ATM 兌換 TRY
75.4005
1 ATM 兌換 JPY
¥337.3995
1 ATM 兌換 RUB
222.783
1 ATM 兌換 INR
182.9435
1 ATM 兌換 IDR
Rp35,245.896
1 ATM 兌換 PHP
126.936
1 ATM 兌換 EGP
￡E.109.4565
1 ATM 兌換 BRL
R$13.5665
1 ATM 兌換 CAD
C$3.0745
1 ATM 兌換 BDT
256.925
1 ATM 兌換 NGN
3,343.68
1 ATM 兌換 UAH
90.2355
1 ATM 兌換 VES
Bs107.5
1 ATM 兌換 PKR
Rs598.216
1 ATM 兌換 KZT
1,123.8695
1 ATM 兌換 THB
฿74.218
1 ATM 兌換 TWD
NT$70.133
1 ATM 兌換 CHF
Fr1.9135
1 ATM 兌換 HKD
HK$16.7055
1 ATM 兌換 MAD
.د.م21.457