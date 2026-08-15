AtlasOra 今日價格

AtlasOra (AORA) 今日實時價格為 $ 0.00318874，過去 24 小時內變化了 0.37%。目前 AORA 兌 USD 的匯率為 $ 0.00318874 每 AORA。

AtlasOra 目前市值在 $ 156,671 排名第 #-，流通供應量為 49.13M AORA。過去 24 小時內，AORA 的交易價格在 $ 0.00318849（低點）和 $ 0.00326756（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.189989，而歷史最低價為 $ 0.00230211。

短期表現方面，AORA 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -7.67%。過去一天，總交易量達到 $ 935.05。

AtlasOra（AORA）市場資訊

市值 $ 156.67K$ 156.67K $ 156.67K 成交量（24H） $ 935.05$ 935.05 $ 935.05 完全稀釋市值 $ 637.75K$ 637.75K $ 637.75K 流通量 49.13M 49.13M 49.13M 總供應量 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

AtlasOra 的目前市值為 $ 156.67K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 935.05。AORA 的流通量為 49.13M，總供應量是 200000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 637.75K。