ATEHUN 圖標

ATEHUN 價格 (ATEHUN)

USD

ATEHUN (ATEHUN) 實時價格圖表

$3.37
$3.37$3.37
+2.50%(1D)

今天 ATEHUN (ATEHUN) 的價格

今天 ATEHUN (ATEHUN) 的實時價格爲 3.37 USD。目前其市值爲 $ 3.06M USD。ATEHUN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ATEHUN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 82.76K USD
- ATEHUN 當天價格變化爲 +2.51%
- 其循環供應量爲 907.81K USD

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ATEHUN (ATEHUN) 價格表現 USD

今天內，ATEHUN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.082522
在過去30天內，ATEHUN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，ATEHUN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，ATEHUN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.082522+2.51%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

ATEHUN (ATEHUN) 價格分析

ATEHUN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3.18
$ 3.18$ 3.18

$ 3.89
$ 3.89$ 3.89

$ 14.82
$ 14.82$ 14.82

+0.26%

+2.51%

-41.21%

ATEHUN (ATEHUN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

$ 82.76K
$ 82.76K$ 82.76K

907.81K
907.81K 907.81K

什麼是ATEHUN (ATEHUN)

$atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance.

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ATEHUN (ATEHUN) 資源

官網

大家還在問：關於 ATEHUN (ATEHUN) 的其他問題

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ATEHUN 兌換爲當地貨幣

1 ATEHUN 兌換 AUD
A$5.4594
1 ATEHUN 兌換 GBP
2.7297
1 ATEHUN 兌換 EUR
3.2689
1 ATEHUN 兌換 USD
$3.37
1 ATEHUN 兌換 MYR
RM15.1313
1 ATEHUN 兌換 TRY
119.3654
1 ATEHUN 兌換 JPY
¥531.3479
1 ATEHUN 兌換 RUB
342.4931
1 ATEHUN 兌換 INR
290.4603
1 ATEHUN 兌換 IDR
Rp55,245.8928
1 ATEHUN 兌換 PHP
198.83
1 ATEHUN 兌換 EGP
￡E.170.2861
1 ATEHUN 兌換 BRL
R$20.6244
1 ATEHUN 兌換 CAD
C$4.8528
1 ATEHUN 兌換 BDT
411.0726
1 ATEHUN 兌換 NGN
5,224.7806
1 ATEHUN 兌換 UAH
142.4836
1 ATEHUN 兌換 VES
Bs178.61
1 ATEHUN 兌換 PKR
Rs938.4439
1 ATEHUN 兌換 KZT
1,778.349
1 ATEHUN 兌換 THB
฿116.8716
1 ATEHUN 兌換 TWD
NT$111.5807
1 ATEHUN 兌換 CHF
Fr3.0667
1 ATEHUN 兌換 HKD
HK$26.2186
1 ATEHUN 兌換 MAD
.د.م33.8348