Asymmetry Finance 圖標

Asymmetry Finance 價格 (ASF)

USD

Asymmetry Finance (ASF) 實時價格圖表

$1.6
$1.6$1.6
-4.30%(1D)

今天 Asymmetry Finance (ASF) 的價格

今天 Asymmetry Finance (ASF) 的實時價格爲 1.6 USD。目前其市值爲 $ 12.24M USD。ASF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Asymmetry Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 238.22K USD
- Asymmetry Finance 當天價格變化爲 -4.13%
- 其循環供應量爲 7.63M USD

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Asymmetry Finance (ASF) 價格表現 USD

今天內，Asymmetry Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.069207834177189
在過去30天內，Asymmetry Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.1925412800
在過去60天內，Asymmetry Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Asymmetry Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.069207834177189-4.13%
30天$ +4.1925412800+262.03%
60天$ 0--
90天$ 0--

Asymmetry Finance (ASF) 價格分析

Asymmetry Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 2.88
$ 2.88$ 2.88

-0.06%

-4.13%

-37.17%

Asymmetry Finance (ASF) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 12.24M
$ 12.24M$ 12.24M

$ 238.22K
$ 238.22K$ 238.22K

7.63M
7.63M 7.63M

什麼是Asymmetry Finance (ASF)

Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, a synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2 in partnership with Ampleforth. This collaboration combines the robustness of Liquity’s protocol with the unique qualities of SPOT as collateral, aiming to create a stable and transparent financial ecosystem. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control.

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Asymmetry Finance (ASF) 資源

官網

大家還在問：關於 Asymmetry Finance (ASF) 的其他問題

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ASF 兌換爲當地貨幣

1 ASF 兌換 AUD
A$2.56
1 ASF 兌換 GBP
1.264
1 ASF 兌換 EUR
1.536
1 ASF 兌換 USD
$1.6
1 ASF 兌換 MYR
RM7.2
1 ASF 兌換 TRY
56.112
1 ASF 兌換 JPY
¥251.088
1 ASF 兌換 RUB
165.792
1 ASF 兌換 INR
136.144
1 ASF 兌換 IDR
Rp26,229.504
1 ASF 兌換 PHP
94.464
1 ASF 兌換 EGP
￡E.81.456
1 ASF 兌換 BRL
R$10.096
1 ASF 兌換 CAD
C$2.288
1 ASF 兌換 BDT
191.2
1 ASF 兌換 NGN
2,488.32
1 ASF 兌換 UAH
67.152
1 ASF 兌換 VES
Bs80
1 ASF 兌換 PKR
Rs445.184
1 ASF 兌換 KZT
836.368
1 ASF 兌換 THB
฿55.232
1 ASF 兌換 TWD
NT$52.192
1 ASF 兌換 CHF
Fr1.424
1 ASF 兌換 HKD
HK$12.432
1 ASF 兌換 MAD
.د.م15.968