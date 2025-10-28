AstraZeneca xStock（AZNX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 82.7 $ 82.7 $ 82.7 24H最低價 $ 84.02 $ 84.02 $ 84.02 24H最高價 24H最低價 $ 82.7$ 82.7 $ 82.7 24H最高價 $ 84.02$ 84.02 $ 84.02 歷史最高 $ 289.64$ 289.64 $ 289.64 最低價 $ 71.27$ 71.27 $ 71.27 漲跌幅（1H） -0.27% 漲跌幅（1D） -0.54% 漲跌幅（7D） -2.00% 漲跌幅（7D） -2.00%

AstraZeneca xStock（AZNX）目前實時價格為 $83.37。過去 24 小時內，AZNX 的交易價格在 $ 82.7 至 $ 84.02 之間波動，市場活躍度顯著。AZNX 的歷史最高價為 $ 289.64，歷史最低價為 $ 71.27。

從短期表現來看，AZNX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.27%，過去 24 小時內變動為 -0.54%，過去 7 天內累計變動為 -2.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AstraZeneca xStock（AZNX）市場資訊

市值 $ 176.09K$ 176.09K $ 176.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M 流通量 2.11K 2.11K 2.11K 總供應量 27,577.42164935 27,577.42164935 27,577.42164935

AstraZeneca xStock 的目前市值為 $ 176.09K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AZNX 的流通量為 2.11K，總供應量是 27577.42164935，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.30M。