Aston Martin Cognizant Fan Token 圖標

Aston Martin Cognizant Fan Token 價格 (AM)

USD

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 實時價格圖表

$0.449591
$0.449591$0.449591
-2.00%(1D)

今天 Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 的價格

今天 Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 的實時價格爲 0.449591 USD。目前其市值爲 $ 1.25M USD。AM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aston Martin Cognizant Fan Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 478.07K USD
- Aston Martin Cognizant Fan Token 當天價格變化爲 -2.08%
- 其循環供應量爲 2.77M USD

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Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 價格表現 USD

今天內，Aston Martin Cognizant Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0095656317144607
在過去30天內，Aston Martin Cognizant Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0268329396
在過去60天內，Aston Martin Cognizant Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0078400577
在過去90天內，Aston Martin Cognizant Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0265744577997805

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0095656317144607-2.08%
30天$ +0.0268329396+5.97%
60天$ -0.0078400577-1.74%
90天$ -0.0265744577997805-5.58%

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 價格分析

Aston Martin Cognizant Fan Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.433954
$ 0.433954$ 0.433954

$ 0.466425
$ 0.466425$ 0.466425

$ 12.06
$ 12.06$ 12.06

+1.29%

-2.08%

+1.40%

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

$ 478.07K
$ 478.07K$ 478.07K

2.77M
2.77M 2.77M

什麼是Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

The official Fan Token of Aston Martin Cognizant.

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Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 資源

官網

大家還在問：關於 Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 的其他問題

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AM 兌換爲當地貨幣

1 AM 兌換 AUD
A$0.7193456
1 AM 兌換 GBP
0.35517689
1 AM 兌換 EUR
0.43160736
1 AM 兌換 USD
$0.449591
1 AM 兌換 MYR
RM2.0231595
1 AM 兌換 TRY
15.76715637
1 AM 兌換 JPY
¥70.55431563
1 AM 兌換 RUB
46.58661942
1 AM 兌換 INR
38.25569819
1 AM 兌換 IDR
Rp7,370.34308304
1 AM 兌換 PHP
26.54385264
1 AM 兌換 EGP
￡E.22.88867781
1 AM 兌換 BRL
R$2.83691921
1 AM 兌換 CAD
C$0.64291513
1 AM 兌換 BDT
53.7261245
1 AM 兌換 NGN
699.2039232
1 AM 兌換 UAH
18.86933427
1 AM 兌換 VES
Bs22.47955
1 AM 兌換 PKR
Rs125.09419984
1 AM 兌換 KZT
235.01470343
1 AM 兌換 THB
฿15.51988132
1 AM 兌換 TWD
NT$14.66565842
1 AM 兌換 CHF
Fr0.40013599
1 AM 兌換 HKD
HK$3.49332207
1 AM 兌換 MAD
.د.م4.48691818