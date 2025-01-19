Asteroids 圖標

Asteroids 價格 (ROIDS)

USD

Asteroids (ROIDS) 實時價格圖表

$0.00382032
$0.00382032$0.00382032
-10.40%(1D)

今天 Asteroids (ROIDS) 的價格

今天 Asteroids (ROIDS) 的實時價格爲 0.00382032 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ROIDS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Asteroids 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 237.09 USD
- Asteroids 當天價格變化爲 -10.44%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Asteroids (ROIDS) 價格表現 USD

今天內，Asteroids 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00044540823014082
在過去30天內，Asteroids 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012780597
在過去60天內，Asteroids 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015353273
在過去90天內，Asteroids 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00044540823014082-10.44%
30天$ -0.0012780597-33.45%
60天$ -0.0015353273-40.18%
90天$ 0--

Asteroids (ROIDS) 價格分析

Asteroids 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00379367
$ 0.00379367$ 0.00379367

$ 0.00432031
$ 0.00432031$ 0.00432031

$ 6.51
$ 6.51$ 6.51

+0.05%

-10.44%

-18.04%

Asteroids (ROIDS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 237.09
$ 237.09$ 237.09

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什麼是Asteroids (ROIDS)

Asteroids (ROIDS) is the first Cosmos Fungible Token (CFT-20) issued directly on Cosmos Hub. ROIDS was minted on Asteroid Protocol, the largest inscriptions protocol on Cosmos Hub.

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Asteroids (ROIDS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Asteroids (ROIDS) 的其他問題

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ROIDS 兌換爲當地貨幣

1 ROIDS 兌換 AUD
A$0.0061507152
1 ROIDS 兌換 GBP
0.0031326624
1 ROIDS 兌換 EUR
0.0037057104
1 ROIDS 兌換 USD
$0.00382032
1 ROIDS 兌換 MYR
RM0.01719144
1 ROIDS 兌換 TRY
0.1353539376
1 ROIDS 兌換 JPY
¥0.5970014064
1 ROIDS 兌換 RUB
0.3915445968
1 ROIDS 兌換 INR
0.3307633056
1 ROIDS 兌換 IDR
Rp62.6281867008
1 ROIDS 兌換 PHP
0.223679736
1 ROIDS 兌換 EGP
￡E.0.192544128
1 ROIDS 兌換 BRL
R$0.023303952
1 ROIDS 兌換 CAD
C$0.0055012608
1 ROIDS 兌換 BDT
0.46416888
1 ROIDS 兌換 NGN
5.9506450416
1 ROIDS 兌換 UAH
0.1608736752
1 ROIDS 兌換 VES
Bs0.20629728
1 ROIDS 兌換 PKR
Rs1.0650288096
1 ROIDS 兌換 KZT
2.0277494496
1 ROIDS 兌換 THB
฿0.1313808048
1 ROIDS 兌換 TWD
NT$0.1256503248
1 ROIDS 兌換 CHF
Fr0.0034764912
1 ROIDS 兌換 HKD
HK$0.0297220896
1 ROIDS 兌換 MAD
.د.م0.0383560128