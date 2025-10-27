Astera USD（ASUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.490277 24H最低價 $ 0.490677 24H最高價 歷史最高 $ 2.0 最低價 $ 0.490277 漲跌幅（1H） +0.01% 漲跌幅（1D） -0.05% 漲跌幅（7D） -0.11%

Astera USD（ASUSD）目前實時價格為 $0.49038。過去 24 小時內，ASUSD 的交易價格在 $ 0.490277 至 $ 0.490677 之間波動，市場活躍度顯著。ASUSD 的歷史最高價為 $ 2.0，歷史最低價為 $ 0.490277。

從短期表現來看，ASUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.01%，過去 24 小時內變動為 -0.05%，過去 7 天內累計變動為 -0.11%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Astera USD（ASUSD）市場資訊

市值 $ 5.88M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 5.88M 流通量 12.00M 總供應量 12,000,000.0

Astera USD 的目前市值為 $ 5.88M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ASUSD 的流通量為 12.00M，總供應量是 12000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.88M。