Aster USDF 圖標

Aster USDF 價格 (USDF)

USD

Aster USDF (USDF) 實時價格圖表

$0.999071
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0.00%(1D)

今天 Aster USDF (USDF) 的價格

今天 Aster USDF (USDF) 的實時價格爲 0.999058 USD。目前其市值爲 $ 127.20M USD。USDF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aster USDF 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Aster USDF 當天價格變化爲 +0.03%
- 其循環供應量爲 127.45M USD

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Aster USDF (USDF) 價格表現 USD

今天內，Aster USDF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00027532
在過去30天內，Aster USDF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004432820
在過去60天內，Aster USDF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0011782890
在過去90天內，Aster USDF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004124026577254

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00027532+0.03%
30天$ +0.0004432820+0.04%
60天$ +0.0011782890+0.12%
90天$ -0.0004124026577254-0.04%

Aster USDF (USDF) 價格分析

Aster USDF 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.997282
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$ 0.999957
$ 0.999957$ 0.999957

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

-0.02%

+0.03%

-0.06%

Aster USDF (USDF) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 127.20M
$ 127.20M$ 127.20M

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127.45M
127.45M 127.45M

什麼是Aster USDF (USDF)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. USDF is a yield-bearing stablecoin issued by Aster, convertible with USDT at a 1:1 ratio. Underlying USDT funds are used to create and maintain delta neutral positions that back USDF and generate asUSDF yields.

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Aster USDF (USDF) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Aster USDF (USDF) 的其他問題

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USDF 兌換爲當地貨幣

1 USDF 兌換 VND
26,290.21127
1 USDF 兌換 AUD
A$1.53854932
1 USDF 兌換 GBP
0.72931234
1 USDF 兌換 EUR
0.86918046
1 USDF 兌換 USD
$0.999058
1 USDF 兌換 MYR
RM4.23600592
1 USDF 兌換 TRY
39.08314896
1 USDF 兌換 JPY
¥143.70450272
1 USDF 兌換 RUB
78.89561026
1 USDF 兌換 INR
85.60928002
1 USDF 兌換 IDR
Rp16,377.99737952
1 USDF 兌換 KRW
1,376.11247978
1 USDF 兌換 PHP
55.6475306
1 USDF 兌換 EGP
￡E.49.61322028
1 USDF 兌換 BRL
R$5.62469654
1 USDF 兌換 CAD
C$1.36870946
1 USDF 兌換 BDT
122.12484992
1 USDF 兌換 NGN
1,580.77950166
1 USDF 兌換 UAH
41.5108599
1 USDF 兌換 VES
Bs95.909568
1 USDF 兌換 PKR
Rs281.02502482
1 USDF 兌換 KZT
511.80742282
1 USDF 兌換 THB
฿32.60925312
1 USDF 兌換 TWD
NT$29.97174
1 USDF 兌換 AED
د.إ3.66654286
1 USDF 兌換 CHF
Fr0.81922756
1 USDF 兌換 HKD
HK$7.83261472
1 USDF 兌換 MAD
.د.م9.18134302
1 USDF 兌換 MXN
$19.2318665