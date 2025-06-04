Aster USDF 價格 (USDF)
今天 Aster USDF (USDF) 的實時價格爲 0.999058 USD。目前其市值爲 $ 127.20M USD。USDF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aster USDF 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Aster USDF 當天價格變化爲 +0.03%
- 其循環供應量爲 127.45M USD
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今天內，Aster USDF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00027532。
在過去30天內，Aster USDF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004432820。
在過去60天內，Aster USDF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0011782890。
在過去90天內，Aster USDF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004124026577254。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00027532
|+0.03%
|30天
|$ +0.0004432820
|+0.04%
|60天
|$ +0.0011782890
|+0.12%
|90天
|$ -0.0004124026577254
|-0.04%
Aster USDF 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.02%
+0.03%
-0.06%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. USDF is a yield-bearing stablecoin issued by Aster, convertible with USDT at a 1:1 ratio. Underlying USDT funds are used to create and maintain delta neutral positions that back USDF and generate asUSDF yields.
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|1 USDF 兌換 VND
₫26,290.21127
|1 USDF 兌換 AUD
A$1.53854932
|1 USDF 兌換 GBP
￡0.72931234
|1 USDF 兌換 EUR
€0.86918046
|1 USDF 兌換 USD
$0.999058
|1 USDF 兌換 MYR
RM4.23600592
|1 USDF 兌換 TRY
₺39.08314896
|1 USDF 兌換 JPY
¥143.70450272
|1 USDF 兌換 RUB
₽78.89561026
|1 USDF 兌換 INR
₹85.60928002
|1 USDF 兌換 IDR
Rp16,377.99737952
|1 USDF 兌換 KRW
₩1,376.11247978
|1 USDF 兌換 PHP
₱55.6475306
|1 USDF 兌換 EGP
￡E.49.61322028
|1 USDF 兌換 BRL
R$5.62469654
|1 USDF 兌換 CAD
C$1.36870946
|1 USDF 兌換 BDT
৳122.12484992
|1 USDF 兌換 NGN
₦1,580.77950166
|1 USDF 兌換 UAH
₴41.5108599
|1 USDF 兌換 VES
Bs95.909568
|1 USDF 兌換 PKR
Rs281.02502482
|1 USDF 兌換 KZT
₸511.80742282
|1 USDF 兌換 THB
฿32.60925312
|1 USDF 兌換 TWD
NT$29.97174
|1 USDF 兌換 AED
د.إ3.66654286
|1 USDF 兌換 CHF
Fr0.81922756
|1 USDF 兌換 HKD
HK$7.83261472
|1 USDF 兌換 MAD
.د.م9.18134302
|1 USDF 兌換 MXN
$19.2318665