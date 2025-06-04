Aster Staked BNB 價格 (ASBNB)
今天 Aster Staked BNB (ASBNB) 的實時價格爲 688.19 USD。目前其市值爲 $ 165.70M USD。ASBNB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aster Staked BNB 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Aster Staked BNB 當天價格變化爲 -1.40%
- 其循環供應量爲 240.78K USD
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今天內，Aster Staked BNB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -9.806115093293。
在過去30天內，Aster Staked BNB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +90.6991064030。
在過去60天內，Aster Staked BNB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +77.1537379090。
在過去90天內，Aster Staked BNB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +354.32080850011016。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -9.806115093293
|-1.40%
|30天
|$ +90.6991064030
|+13.18%
|60天
|$ +77.1537379090
|+11.21%
|90天
|$ +354.32080850011016
|+106.13%
Aster Staked BNB 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.99%
-1.40%
-4.22%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops.
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|1 ASBNB 兌換 VND
₫18,109,719.85
|1 ASBNB 兌換 AUD
A$1,059.8126
|1 ASBNB 兌換 GBP
￡502.3787
|1 ASBNB 兌換 EUR
€598.7253
|1 ASBNB 兌換 USD
$688.19
|1 ASBNB 兌換 MYR
RM2,917.9256
|1 ASBNB 兌換 TRY
₺26,921.9928
|1 ASBNB 兌換 JPY
¥99,016.7772
|1 ASBNB 兌換 RUB
₽54,346.3643
|1 ASBNB 兌換 INR
₹58,971.0011
|1 ASBNB 兌換 IDR
Rp11,281,801.4736
|1 ASBNB 兌換 KRW
₩947,919.7879
|1 ASBNB 兌換 PHP
₱38,332.183
|1 ASBNB 兌換 EGP
￡E.34,175.5154
|1 ASBNB 兌換 BRL
R$3,874.5097
|1 ASBNB 兌換 CAD
C$942.8203
|1 ASBNB 兌換 BDT
৳84,124.3456
|1 ASBNB 兌換 NGN
₦1,088,902.3913
|1 ASBNB 兌換 UAH
₴28,594.2945
|1 ASBNB 兌換 VES
Bs66,066.24
|1 ASBNB 兌換 PKR
Rs193,580.9651
|1 ASBNB 兌換 KZT
₸352,552.8551
|1 ASBNB 兌換 THB
฿22,462.5216
|1 ASBNB 兌換 TWD
NT$20,645.7
|1 ASBNB 兌換 AED
د.إ2,525.6573
|1 ASBNB 兌換 CHF
Fr564.3158
|1 ASBNB 兌換 HKD
HK$5,395.4096
|1 ASBNB 兌換 MAD
.د.م6,324.4661
|1 ASBNB 兌換 MXN
$13,247.6575