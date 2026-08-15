Aster INU 今日價格

Aster INU (ASTERINU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.25%。目前 ASTERINU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ASTERINU。

Aster INU 目前市值在 $ 61,184 排名第 #-，流通供應量為 990.00M ASTERINU。過去 24 小時內，ASTERINU 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00785063，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ASTERINU 在過去一小時內波動了 +0.24%，過去7 天內波動了 +10.95%。過去一天，總交易量達到 --。

Aster INU（ASTERINU）市場資訊

市值 $ 61.18K$ 61.18K $ 61.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 61.18K$ 61.18K $ 61.18K 流通量 990.00M 990.00M 990.00M 總供應量 989,999,899.6374745 989,999,899.6374745 989,999,899.6374745

Aster INU 的目前市值為 $ 61.18K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ASTERINU 的流通量為 990.00M，總供應量是 989999899.6374745，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 61.18K。