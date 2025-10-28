Assteroid（ASSTEROID）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價 $ 0.00233139
24H最高價 $ 0.00335245
歷史最高 $ 0.00437272
最低價 $ 0.00087925
漲跌幅（1H） -1.55%
漲跌幅（1D） +15.30%
漲跌幅（7D） +124.63%

Assteroid（ASSTEROID）目前實時價格為 $0.00287706。過去 24 小時內，ASSTEROID 的交易價格在 $ 0.00233139 至 $ 0.00335245 之間波動，市場活躍度顯著。ASSTEROID 的歷史最高價為 $ 0.00437272，歷史最低價為 $ 0.00087925。

從短期表現來看，ASSTEROID 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.55%，過去 24 小時內變動為 +15.30%，過去 7 天內累計變動為 +124.63%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Assteroid（ASSTEROID）市場資訊

市值 $ 290.12K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 290.12K
流通量 100.00M
總供應量 100,000,000.0

Assteroid 的目前市值為 $ 290.12K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ASSTEROID 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 290.12K。