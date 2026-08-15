ASSCOIN 今日價格

ASSCOIN (ASSCOIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.48%。目前 ASSCOIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ASSCOIN。

ASSCOIN 目前市值在 $ 18,339.32 排名第 #-，流通供應量為 998.59M ASSCOIN。過去 24 小時內，ASSCOIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00332904，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ASSCOIN 在過去一小時內波動了 +0.07%，過去7 天內波動了 +4.58%。過去一天，總交易量達到 --。

ASSCOIN（ASSCOIN）市場資訊

市值 $ 18.34K$ 18.34K $ 18.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.34K$ 18.34K $ 18.34K 流通量 998.59M 998.59M 998.59M 總供應量 998,592,138.536994 998,592,138.536994 998,592,138.536994

ASSCOIN 的目前市值為 $ 18.34K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ASSCOIN 的流通量為 998.59M，總供應量是 998592138.536994，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.34K。